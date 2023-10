Аня Тейлор-Джой стала лицом новой кампании Tiffany & Co.

Актриса Аня Тейлор-Джой является амбассадором ювелирного бренда Tiffany & Co. с 2021 года и этой осенью стала лицом новой рекламной кампании высокого ювелирного искусства дома. На фотоснимках авторства знаменитого модного фотографа Крейга Макдина актриса предстает в украшениях Schlumberger by Tiffany & Co. и коллекции Blue Book 2023: Out of the Blue. Кампания стилизована под классический голливудский гламур с современным акцентом, словно наследие дома ведет диалог с днем сегодняшним на языке ювелирных шедевров с выдающимися драгоценными камнями.

