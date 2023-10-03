ФРП одобрил заем 564 млн рублей для производства коробок передач в Заволжье

Федеральный Фонд развития промышленности одобрил выделение льготного займа ООО «Соллерс Производство Трансмиссий» (дочернее предприятие ПАО «Соллерс») в размере 564 млн руб. на локализацию производства шеститиступенчатой механической коробки передач (МКПП) на площадке Заволжского моторного завода в Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы предприятия, полученный заем будет использован для закупки оборудования для цеха сборки МКПП, линии мехобработки и серийной литейной оснастки. Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Соллерс» на площадке ЗМЗ в 2024 году планирует выпустить 7 тыс. трансмиссий. В дальнейшем объем производства планируется увеличить до 50 тыс. штук в год.

Андрей Репин