Научный тандем

Агрофирма «Южная» и Курчатовский институт начали совместные исследования в области виноградарства и виноделия.

Фото: пресс-служба "Кубань-Вино"

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и агрофирма «Южная» при поддержке Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» начали проводить совместные научные исследования в области виноградарства и виноделия.

Агрофирма интересна институту как крупнейшее виноградарское предприятие страны, имеющее наиболее широкий ассортимент сортов, а также свою инновационную материально-техническую базу.

В рамках сотрудничества «Курчатовский институт» и «Южная» займутся изучением и сохранением разнообразия виноградных растений, расширением их генетического банка, разработкой, внедрением и применением методов вирусной очистки винограда на стадии производства саженцев. Национальный исследовательский центр уже несколько лет проводит работу по генотипированию сортов винограда. Теперь эту деятельность решено проводить более расширенно в тесном взаимодействии с крупным предприятием отрасли. «Южная» и ГК «Ариант» заинтересованы в выполнении работ по генотипированию по нескольким возделываемым сортам, в первую очередь по «совиньону» и «мерло».

«Только опираясь на достижения современной генетики, можно решать национальные задачи в агропромышленном комплексе. Расширение генетического банка виноградных растений — это колоссальная перспектива развития отрасли. Уверен, что в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом мы будем способствовать развитию виноградарства и виноделия не только нашего региона, но и России в целом»,— отметил заместитель генерального директора АФ «Южная» Сергей Тарахно.

Также в рамках сотрудничества на площадке Центра энологии Chateau Tamagne проводится совместная работа по проведению испытаний вспомогательных материалов для виноделия. Ключевое направление — создание новых штаммов дрожжей под определенные сорта и терруары, их выпуск в сухой форме.

Кроме того, в ходе совместной работы планируется создать единую информационную интерактивную систему «Атлас Терруаров». Для этого ученые и агрономы тщательно изучат природные особенности различных терруаров и разработают почвенно-климатические модели зон. На эти данные в дальнейшем смогут опираться российские виноделы и виноградари при выборе сорто-подвойной комбинации к возделыванию на том или ином участке. Система будет доступна как крупным предприятиям, так и начинающим предпринимателям. Напомним, что в Краснодарском крае ведется всесторонняя поддержка отрасли виноградарства и виноделия. В регионе создан реестр виноградопригодных земель, которые можно использовать только по целевому назначению: от закладки виноградников до размещения объектов винного туризма.

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