В Музее Фаберже открывается выставка ювелирных окладов икон

В Музее Фаберже 4 октября открывается выставка ювелирных окладов икон из собрания семьи Карисаловых и фондов музея. На выставке, которую ее организаторы называют уникальной с точки зрения представленных на ней экспонатов, покажут искусство драгоценного оклада в его развитии — с XVIII по XX век. «Ъ-СПб» побывал на пресс-показе экспозиции.

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Выставку «Красота святости и святость красоты» представили директор музея Владимир Воронченко, Михаил Карисалов, предоставивший экспонаты из личной коллекции, и искусствовед Ирина Бусева-Давыдова, курирующая выставку. Открывая выставку, госпожа Бусева-Давыдова отметила, что в русской культуре сложилось неоднозначное восприятие окладов икон. В XVIII веке старообрядцы высказывали сомнения в необходимости закрывать икону драгоценным окладом. В то же время, митрополит Филарет Дроздов очень высоко оценивал искусство создателей окладов. Отдельное внимание эксперт по иконам уделила ценности экспонатов, представленных на выставке. По ее словам, коллекционеры окладов сталкиваются с серьезными трудностями в связи с сохранностью ювелирных изделий, которые зачастую повреждены.

На экспозиции представят около 300 икон в ювелирных окладах, созданных мастерами, работавшими в разных стилях: русском, неорусском, петербургском. Русский и неорусский стили представлены работами, созданными на фабриках П.А. Овчинникова, И.П. Хлебникова, И.П. Сазикова, А.И Кузмичева, «П.И. Оловянишников и сыновья», О.Ф. Курлюкова, К.И. Конова, Д.Л. Смирнова, в мастерской Ф.И. Рюкерта. Петербургский стиль получил воплощение в произведениях мастерских Ф.А. Верховцева, А.В. Любавина, Н.Г. Владимирова, И.С. Брицына, фабрики братьев Грачевых, фирмы К. Гана и петербургских мастерских фирма Карла Фаберже. Отдельную группу экспонатов представляют иконы, которые были подарками российским императорам и членам их семей.

Выставка будет работать в Белоколонном зале Музея Фаберже с 4 октября по 31 декабря.

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