В Оренбурге отопительный сезон начнется 7 октября

В Оренбурге в нынешнем году отопительный сезон начнется 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов. В четверг, 5 октября, состоится заседание городского штаба по теплу.

С 3 октября коммунальщики города приступят к пробным топкам для проверки готовности источников тепла к началу отопительного сезона и устранения выявленных дефектов. Для многих объектов социальной сферы отопительный сезон может начаться раньше срока.

Андрей Сазонов