Жителя Красноярского края подозревают в поджоге дома сожительницы и ее матери

В Красноярском крае задержали местного жителя за поджог дома в селе Ермаковское, сообщает СКР по краю и Республике Тыва.

Установлено, что вечером 2 октября между 32-летним подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, после чего 35-летняя потерпевшая осталась ночевать в доме у своей матери. Ночью фигурант пришел к дому, где находилась девушка, облил входную дверь бензином и поджег. В результате пожара обе женщины погибли, хозяйке дома было 68 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). По этой статье ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Александр Киселев