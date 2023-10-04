Экоквест «Чистые игры у Утиного болота». Собрали 1,8 тонны мусора!

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30 сентября состоялось очень полезное и веселое мероприятие – экоквест «Чистые игры у Утиного болота». Это событие собрало многих неравнодушных и ответственных людей со всего города: зарегистрировались и пришли 157 участников и 18 волонтеров. Прибыли участники из Кировского, Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Дзержинского районов. Игра длилась один час. Несмотря на небольшую площадь территории и ограничение по времени, собрали 1,8 тонны мусора, который был рассортирован в 202 мешка:

• 65 мешков пластика;

• 56 мешков стекла;

• 151 алюминиевая банка;

• 4 кг окурков;



• 81 мешок несортируемого мусора.

После проведения мероприятия весь мусор был вывезен на полигон для хранения, часть передана для переработки.

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Отзывы участников о мероприятии «Чистые игры» – радостные и позитивные. «Я первый раз участвую в «Чистых играх». Мне понравился формат, нравится отношение людей и их стремление сделать наш город чище. Никогда бы не подумала, что так много мусора может быть на такой небольшой территории! Много мелкого мусора, но и крупного хватает. После того как мы прибрали территорию, сразу стало чище и радостнее. Спасибо организаторам за это мероприятие!» – поделилась своим впечатлением Елена, участник одной из команд.

После подведения итогов победителям были вручены призы. Каждый член команд-победителей получил шоппер, бутылку для воды и зонт. Команды-победители также получили туристическое оборудование и наборы натуральной косметики.

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Генеральным спонсором экологического фестиваля «Чистые игры у Утиного болота» выступил застройщик «Мегаполис», компания, которая строит в Кировском районе комфортный жилой комплекс SREDA, расположенный по адресу: Пермь, Магистральная, 86Б. Организация в первую очередь заинтересована в том, чтобы, наряду с обеспечением проживания в теплых и уютных квартирах, поддерживать комфортную экологическую среду, создавая пространство для радостной и насыщенной жизни.

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Организацию мероприятия взяло на себя Пермское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы. Дарья Капранова, член Совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, организатор «Чистых игр» в Перми, высказала свое мнение о сотрудничестве: «Здорово, когда бизнес относится с социальной ответственностью к территориям развития! Опыт проведенных на Утином болоте игр показал, что жители микрорайона с радостью воспринимают просветительский контент, переведенный в игровой формат, и с удовольствием проводят время вместе с семьями, помогая природе».

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Застройщик «Мегаполис» планирует продолжать сотрудничество с организацией «Чистые игры». Ведь результатами «Чистых игр» являются не только очистка лесов и берегов водоемов, но и вовлечение населения в волонтерство, экопросвещение, а также благоустройство и развитие территорий. Это способствует гармоничному развитию городской и окружающей среды.

Сайт: mega.perm.ru

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ИП Крепак Михаил Леонидович