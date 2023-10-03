Уральского маньяка, задушившего пятерых женщин, приговорили к 17 годам колонии

В Каменске-Уральском вынесли приговор 44-летнему слесарю Михаилу Незнамову, обвиняемому в убийстве пятерых молодых женщин. Его признали виновным по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, отправив на 17 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приговор вынесен путем частичного сложения с наказанием от октября 2007 года.

По данным силовиков, убийства совершались в период с 2000 по 2005 годы. В пресс-службе свердловского СУ СКР сообщили, что одной из потерпевших было 17 лет, а самой старшей — 29 лет. И. о. руководителя ведомства Анатолий Надбитов отметил, что данные преступления долгие годы оставались нераскрытыми. Позже сотрудники отдела криминалистики обратили внимание на уголовное дело об убийстве несовершеннолетней девушки, по которому имелись вещественные доказательства, ранее не исследованные в связи с отсутствием на тот период экспертных возможностей.

По возобновленному производством уголовному делу была назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, в ходе которой на одном из вещественных доказательств выявлен ДНК-профиль, не принадлежавший потерпевшей. Благодаря этому удалось выяснить личность убийцы, а затем и его причастность к другим преступлениям.

Глава пресс-службе регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что на бюстгальтере одной из жертв был обнаружен биоматериал. Силовики выяснили, что Михаил Незнамов совершал убийства не ради ограбления. Убийства он совершал колготками, футболками, поясами от куртки и другими детали женской одежды, которыми он душил жертв.

Задержать уральца удалось 4 февраля 2023 года сотрудниками уголовного розыска свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа. Изначально он отказывался признавать вину. По словам полковника Горелых, он и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.

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