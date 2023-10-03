В Казани из-за похолодания закроют наружные пункты вакцинации

В Казани возле метро с 6 октября закроются пункты вакцинации от гриппа и пневмококка. Причиной является похолодание. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В данный момент пункты вакцинации работают около станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Они открыты с 8:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

При этом пункты вакцинации в ТЦ «Парк Хаус» и «Южный» продолжат деятельность.

"Ъ-Казань"