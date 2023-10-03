Пермская художественная галерея закрыла для просмотра постоянные выставки

Сегодня в Пермской художественной галерее (ПХГ) начали закрываться постоянные экспозиции, сообщила пресс-служба ПХГ. Одной из первых начали демонтировать выставку деревянной скульптуры.

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«Начинаем готовить экспонаты к переезду во временное фондохранение, где коллекция будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина. Одновременно ООО “Вайт Хилл” начнет проектно-изыскательские работы по реконструкции собора»,— уточнили в учреждении культуры. Точная дата окончания их будет зависеть от графика проектно-изыскательских работ по реконструкции собора, заявили в галерее.

В последний день работы постоянных экспозиций — 1 октября их посетило около 900 человек, примерно столько же пришло накануне, 30 сентября, сообщает «Новый компаньон». По данным издания, это в два раза больше, чем в обычные дни.

Напомним, что художественная галерея начнет работу в новом здании на территории завода Шпагина в сентябре 2024 года. Новое здание галереи строится на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Здание Петропавловского собора, в котором сейчас располагается галерея, будут реконструировать. Собор является объектом культурного наследия, научно-проектная документация по его сохранению будет разработана до конца этого года, ранее сообщали в инспекции по охране объектов культурного наследия.