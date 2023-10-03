Сотрудникам ДПС пришлось стрелять, чтобы остановить водителя в Башкирии

На дороге Серменево — Амангильдино — Баймак сотрудники ДПС открыли огонь из табельного оружия по автомобилю 27-летнего жителя деревни Рыскужино Инсафа Зияева.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, полицейские решили остановить ВАЗ-2110 для проверки документов его водителя, но автомобиль набрал скорость. Во время начавшейся погони, отметили в МВД, водитель автомобиля опасно маневрировал и выезжал на встречную полосу движения.

После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских открыл огонь по колесам автомобиля нарушителя. В результате легковушка, съехав на грунтовую дорогу, остановилась.

По итогам проверки было установлено, что у Инсафа Зияева не было водительских прав, а автомобиль не был поставлен на учет.

В отношении задержанного составили административные протоколы, в том числе за невыполнение законного требования об остановке. Его автомобиль был помещен на спецстоянку.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте