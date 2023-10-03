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В Ярославской области 4 октября проверят систему оповещения

В Ярославской области 4 октября с 10 до 12:30 проверят систему оповещения населения с включением сирен и сигналом «Внимание всем!». Об этом сообщили в пресс-службах регионального МЧС и районных администраций.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Завтра в регионе зазвучат сирены и голосовые оповещения. Эфиры телеканалов прервутся сообщением «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». В МЧС пояснили, что проверка проводится во всех регионах России.

«Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Ярославской области.

Алла Чижова

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