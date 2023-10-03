В Уфе утвердили предмет охраны «Дома Веденеева»

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии утвердило предметы охраны соседних памятников истории и культуры регионального значения «Дом Веденеева» и «Дом, в котором помещалась типография газеты „Алга“» (расположены на улице Карла Маркса, 15 и 13).

Предметом охраны «Дома Веденеева» является исторический силуэт объекта — трехэтажное здание с активной пластикой фасада, с высотными акцентами в виде купола, декоративных металлических решеток, парапетных ограждений, архитектурные и конструктивные характеристики объекта, например, историческое решение фасада (неоштукатуренная неокрашенная кирпичная кладка).

Предмет охраны «Дома, в котором размещалась типография газеты «Алга», — исторический внешний облик здания, конфигурация и архитектурное решение парапетного ограждения кровли в виде кирпичных тумб с профилированными навершиями, композиция и архитектурно-художественное решение фасадов («кирпичный» вариант стиля), конфигурация и габариты оконных проемов.

Здания были построены в конце XIX — начале XX века и поставлены на госохрану распоряжениями совета министров БАССР в 1987 и 1992 годах. «Дом Веденеева» неоднократно горел. Сейчас оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2022 году Верховный суд Башкирии, а затем Шестой кассационный суд общей юрисдикции обязали МБУ «Служба заказчика и технического надзора», ООО ИСК «Эрмитаж» (входит в московскую ГК «Кловер групп», владеет четырьмя квартирами в Доме Видинеева) и администрацию Уфы отреставрировать оба памятника.

Майя Иванова

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