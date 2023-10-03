Глава управляющей компании Саратова предстанет перед судом за ущерб в 6 млн

В Саратове руководителя управляющей компании «Олимп» обвиняется в причинении ущерба ресурсоснабжающим организациям (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, с февраля 2019 по февраль 2022 года директор организации по своему усмотрению израсходовала 6 млн руб., которые жильцы пяти многоквартирных домов перечисляли для оплаты счетов за воду и электричество. Такие услуги в городе предоставляет ООО «Концессии водоснабжения Саратов» и ООО «СПГС» соответственно.

Согласно данным Kartoteka.ru, с 2017 года ООО УК «Олимп» возглавляет Эльвира Мурсякаева.

Никита Маркелов

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