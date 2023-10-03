Глава СКР запросил доклад о нарушении в Волгоградской области прав сироты

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову предоставить доклад о ходе расследования мошенничества (ст. 159 УК РФ) при выдаче сироте квартиры.

Жительница Волгоградской области разместила обращение к генералу юстиции Бастрыкину в соцсети. Девушка рассказала, что в октябре 2013 года ей по договору найма предоставили квартиру в поселке Чернышовский. Заявительница училась в другом месте, поэтому не смогла приехать и осмотреть жилье перед подписанием документов. «Впоследствии она обнаружила, что дом находится в аварийном состоянии, а жилье непригодно для проживания. В администрации ей сообщили, что капитальный ремонт будет проведен в 2018 году, однако фактически работы перенесены на 2040 год. Проведенными экспертизами установлено, что износ конструкций дома составляет 62 процента, износ крыши — 90 процентов», — говорится в релизе.

Главе СКР сирота пожаловалась на затягивание хода расследования. Ранее его ход поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дарья Васенина

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