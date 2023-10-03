«Россети Тюмень» направили 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения жителей двух югорских поселков

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Сергино» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией более 9 тысяч жителей двух населенных пунктов в Октябрьском районе: Сергино и Приобье. На повышение надежности электроснабжения отдаленных поселков компания направила более 3 млн рублей.



На подстанции энергетики отремонтировали и провели техобслуживание 10 выключателей, 8 конденсаторов связи и 8 разъединителей. Специалисты заменили отработавшие ресурс детали, очистили опорную изоляцию и отрегулировали основные узлы оборудования. В завершении плановых мероприятий на центре питания 110 кВ «Сергино» состоялись комплексные высоковольтные испытания.

Ремонт подстанции был предусмотрен производственной программой «Россети Тюмень», которая направлена на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к отопительному сезону. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения жителей поселков Сергино и Приобье, а также социально значимых объектов: трех школ, трех детских садов, двух медучреждений, железнодорожной станции и речного порта.

АО «Россети Тюмень»