Липчанин попал под дело за неуплату налога от продажи участка за 50 млн рублей

Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов физлицом (ч.1 ст. 198 УК РФ, до года лишения свободы) в отношении 46-летнего жителя Добринского района. Об этом сообщили в ведомстве, не называя имя подозреваемого. По данным «Ъ-Черноземье», речь может идти об Иване Изюкине.

По версии следствия, в 2021 году липчанин продал земельный участок в селе Ленино Липецкого района кадастровой стоимостью более 50 млн руб. Он находился в собственности менее года, его площадь, по данным «Ъ-Черноземье», составляла около 80 га. При этом господин Изюкин якобы не предоставил налоговую декларацию, уклонившись от уплаты налога на доходы физлица в размере более 4,5 млн руб.

«Данная сумма признается крупным размером и служит основанием для привлечения к уголовной ответственности»,— пояснили в СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства «налогового преступления» и имущество должника для наложения ареста на него.

О расследовании дела экс-юриста липецкого избиркома о неуплате налогов на 11 млн руб. читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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