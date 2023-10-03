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В Сочи бывший адвокат осуждена за попытку обманом похитить средства клиента

Адлерский районный суд города Сочи признал Ольгу Бырдину, которая ранее имела статус адвоката, виновной в покушении на особо крупное мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Экс-адвокат приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Противоправную деятельность юриста выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что в мае 2022 года адвокат Бырдина предложила своем клиенту передать ей денежные средства якобы для дальнейшей передачи взятки. Клиент адвоката был ответчиком в судебном споре по иску администрации Сочи о признании его объекта капитального строительства самовольной постройкой, а также о возложении на ответчика обязанности сноса здания за свой счет. Ольга Бырдина убеждала клиента, что в случае передачи взятки сотрудникам мэрии при ее посредничестве представители истца якобы могут обеспечить вынесение решения об отказе в удовлетворении иска, а также сделать так, чтобы в дальнейшем это решение не обжаловалось. Клиент согласился, но сообщил о ситуации в органы ФСБ. При получении средств в сумме 2,5 млн руб. адвокат Ольга Бырдина была задержана. Суд признал, что юрист не намеревалась передавать средства кому-либо, а пыталась обмануть клиента.

В ходе следствия и суда подсудимая полностью признала вину, от дачи показаний отказалась. Ольга Бырдина имела статус адвоката с 2010 года, в настоящее время данные о ней в реестре Адвокатской палаты Краснодарского края отсутствуют.

Анна Перова, Краснодар

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