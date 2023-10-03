Нижегородцев просят не паниковать при звуках уличной сирены

В Нижегородской области 4 октября пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Как сообщает департамент региональной безопасности, в 10:43 будут запущены сирены и громкоговорители, а в эфире общероссийских обязательных теле- и радиоканалов будут предупредительные сообщения.

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Жителей региона просят при звуке сирены сохранять спокойствие и не паниковать.

Комплекс мероприятий должен помочь объективно проверить работоспособность средств оповещения и оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения.

Андрей Репин