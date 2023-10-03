Саратовских предпринимателей приглашают на бизнес-миссии

Предпринимателей Саратовской области приглашают поучаствовать в двух бизнес-миссиях, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

4 октября регион посетит делегация Республики Узбекистан. Цель визита — проведение переговоров с потенциальными партнерами и дальнейшее заключение экспортных контрактов. Гости также посетят производственные площадки Саратовской области. Встреча с предпринимателями состоится в 11 утра в гостинице «Словакия».

«Узбекистанские партнеры нацелены на сотрудничество с региональными производителями сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий, подсолнечного масла, оборудования для очистки зерна, рафинации масел, а также с производителями масляных трансформаторов, модульных, силовых автоматов, прессового оборудования», — уточнили в минэкономе.

А с 16 по 18 октября продлится бизнес-миссия Саратовской области в Азербайджан. Целью поездки в Баку называют развитие экономических связей между странами и заключение новых контрактов. Членов региональной делегации ознакомят с процессом производства на иностранных площадках.

Для участия в том или ином мероприятии необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта по телефону (8452) 744-220 или отправить заявку на электронную почту cpexport64@gmail. com.

Дарья Васенина

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