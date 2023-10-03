Долг олимпийского подрядчика в Сочи на 123 млн рублей выставили на торги

Право требования о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего совладельца ООО «Трансмост» Сергея Гончарова в сумме 123,5 млн руб. выставили на торги. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Начальная цена лота составляет 72 млн руб., задаток — 10%.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края привлек Сергея Гончарова к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 608 млн руб. Суд взыскал с Сергея Гончарова долги предприятия в пользу УФНС России по Краснодарскому краю (75,8 млн руб.), ООО «Родничок» (9,4 млн руб.), ПАО «ГТЛК» (54,9 млн руб.), ООО «Проконсалт» (344,3 млн руб.) и ООО «Трансмост» (123,4 млн руб.). Господин Гончаров владел 50% УК ООО «Трансмост» с 2013 по 2014 годы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трансмост Сочи» зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Последний раз организация получила положительный финансовый результат в 2018 году — выручка составила 948,5 млн руб., чистая прибыль — 66,3 млн руб. Владельцем компании указан Сергей Рогов.

С иском о банкротстве ООО «Трансмост Сочи» в июне 2019 года обратилось екатеринбургское «ВМП Инжиниринг». Сумма исковых требований на тот момент составляла 3,8 млн руб.

ООО «Трансмост Сочи» являлось подрядчиком по строительству объектов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Компания выполняла крупные госконтракты для ОАО «РЖД», ФКУ «Центравтомагистраль» и АО «РЖДстрой». В частности, компания построила более 9 км мостов, эстакад и участок центральной автомагистрали Сочи — дублер Курортного проспекта.

Тат Гаспарян

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