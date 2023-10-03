В Удмуртии число выпустившихся молодых педагогов покрывает потребность в кадрах

В Удмуртии с начала 2023 год к работе в школах приступили порядка 600 молодых педагогов. При этом количество специалистов, выпустившихся из педагогических институтов, покрывает число открытых вакансий. Об этом журналистам рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Хотела бы отметить, что вообще молодых педагогов выпускается достаточно. То есть, в августе было порядка 600 вакансии, а выпуск наших пединститутов полностью покрывает эти цифры»,— отметила госпожа Болотникова.

При этом в Удмуртии работает порядка 35% молодых педагогов, остальную долю занимают «стажисты». Их общее число превышает 31 тыс. человек.

По словам Светланы Болотниковой, молодые педагоги на протяжении нескольких лет получают выплаты за первый, второй и третий год работы. Это 40, 60 и 80 тыс. руб. соответственно. В этом году выплаты получили 950 человек. Кроме того, в конце года педагогам будет вручаться знак Почетный наставник в области образования Удмуртии. «Знаков этих будет немного, чтобы придать особую значимость»,— подчеркнула министр образования региона.