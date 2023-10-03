В Омске под суд пойдут участники ОПГ за махинации с маткапиталом на 13 млн руб

В Омской области двум жителям Челябинской области и их сообщнику из города Калачинск предъявлены обвинения в мошенничестве по обналичиванию маткапитала. Как сообщает полиция региона, всего злоумышленникам удалось вывести 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Один из обвиняемых занимал должность председателя правления кредитного потребительского кооператива, а его сообщник являлся заместителем по регионам, третий фигурант работал риелтором.

С апреля 2020 года по март 2021 года преступная группа заключала с владельцами сертификатов маткапитала сделки по покупке недвижимости на территории Омской области. После чего они регистрировали договоры в их кооперативе, якобы на приобретение этих жилых помещений. В завершении преступной схемы деньги от маткапитала поступали на расчетные счета кооператива.

«Своим клиентам фигуранты разъясняли, что они получат денежные средства только после их поступления со счета Пенсионного фонда РФ, минтруда Омской области», - сказано в сообщении.

От действий злоумышленников пострадали более 20 человек. Подозреваемым предъявлены обвинения по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание – лишение свободы на два года). В настоящее время дело передано в Калачинский горсуд.

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Александр Киселев