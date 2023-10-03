В Сочи бывшего адвоката осудили за покушение на мошенничество на 2,5 млн рублей

В Сочи осудили бывшего адвоката Ольгу Бырдину за покушение на мошенничество на 2,5 млн руб. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в мае 2022 года, будучи адвокатом, женщина по просьбе своего знакомого согласилась выступить в суде в качестве защитника по делу о самострое. При этом адвокат убедила подзащитного передать ей деньги якобы для передачи сотрудникам мэрии за содействие по делу.

«В действительности деньги она собиралась оставить себе. Мужчина согласился, но, понимая незаконный характер предложения, обратился в правоохранительные органы»,— говорится в сообщении.

По факту правонарушения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ольгу Бырдину задержали сотрудники УФСБ во время передачи денег.

Женщина признала свою вину в суде, но отказалась от дачи показаний. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года в колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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