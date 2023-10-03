Мэр рассказал о проблеме пустых аварийных домов в Краснодаре

Глава Краснодара Евгений Наумов назвал пустые аварийные дома «по-настоящему ветхой проблемой города». В своем Telegram-канале господин Наумов отметил, что проблеме уже много лет, но в последние годы ее решение находится «в положительной динамике».

«Важно понимать, что это жилье, в котором несущие конструкции находятся уже в критическом состоянии. И они в любой момент могут не выдержать нагрузки»,— написал мэр.

По словам Наумова, потенциальное обрушение таких зданий является лишь одной из проблем. Риск также существует из-за пребывания в аварийных домах бездомных, которые используют их как ночлежку, от чего в холода происходят пожары, а антисанитария распространяется круглый год.

Вячеслав Рыжков

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