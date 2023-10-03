Баня на садовом участке в Ижевске сгорела при пожаре
В столице Удмуртии 2 октября около 3:00 произошел пожар в ДПК «Сад» на улице Изумрудная. В частности, загорелась баня, а также существовал риск перехода огня на соседнее строение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Огонь уничтожил кровлю бани и предбанник на 12 кв. м. Оказался поврежден сарай на 24 кв. м.
Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электропроводов в предбаннике.