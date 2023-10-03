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Депутаты Курултая Башкирии не получат традиционные портфели

В Курултае Башкирии депутаты седьмого созыва впервые не будут получать документацию в бумажном виде, сообщила пресс-служба республиканского парламента. Депутаты получат все документы в электронной форме. «Традиционного депутатского портфеля с бумажными документами не будет»,— отмечается в сообщении.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, каждый депутат будет обеспечен личным онлайн-кабинетом с персональным ключом доступа. «В электронные папки депутатов будет загружаться вся документация по законотворчеству, включая сопроводительные письма, и другие материалы», — отметил он. Господин Толкачев напомнил, что на пленарных заседаниях в региональном парламенте бумажные документы давно заменены электронными: каждое рабочее место депутата оснащено системой голосования и планшетом, куда перед заседанием загружаются все необходимые документы.

«Обслуживание цифрового документооборота обходится значительно дешевле бумажного»,— подытожил он.

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