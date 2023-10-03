Казань вошла в десятку городов РФ для семейных путешествий в сентябре

Казань оказалась в десятке самых популярных городов страны для путешествий семей с детьми в сентябре. Исследование провели специалисты сервиса OneTwoTrip, сообщает пресс-служба мэрии.

Лидером рейтинга стал Сочи. На него пришлось 17% от всех бронирований. Второе место занимает Москва с 15%. Тройку замкнул Санкт-Петербург (12%).

Большинство путешественников бронировали свой отдых не более чем на три дня. Всего в таком виде были забронированы 76% отелей в стране.

"Ъ-Казань"