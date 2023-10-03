В Челябинске ФАС отменила ограничения по продаже топлива на заправках «Лукойла»

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» после вмешательства управления ФАС России по Челябинской области сняло ограничения на продажу топлива на автозаправках в региональном центре. Антимонопольная служба не обнаружила снижения запасов бензина на нефтебазах компании, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

После сообщений в СМИ о том, что на заправках «дочки» «Лукойла» не продают более 10 л топлива в одни руки, сотрудники антимонопольной службы вместе с региональными органами власти проверили 40 АЗС компании на наличие бензина. Также проанализированы сведения о запасах нефтепродуктов, которые ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» еженедельного передает в УФАС в рамках постоянного мониторинга.

«По результатам полученной информации снижения запасов топлива на нефтебазах общества не обнаружено. С учетом оперативных действий территориального органа ООО сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона»,– сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Компания избежала административной ответственности, поскольку добровольно отменила ограничения.

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