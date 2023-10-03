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Прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Самара Авто Газ»

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила многочисленные нарушения в деятельности пассажирского перевозчика ООО «Самара Авто Газ». По данным надзорного ведомства, организацией допускаются нарушения требований законодательства в сфере транспортного обслуживания населения, также выявлены нарушения лицензионных требований.

Сотрудники прокуратуры зафиксировали, что отсутствуют сведения о подключении автобусов к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Также нет информации о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности путем размещения в местах, доступных для пассажиров, на официальном сайте организации, на билете, в раздаточных информационных материалах, путем транслирования посредством звуковых информационно-справочных систем либо иными способами.

В отношении должностных лиц транспортной организации возбуждено три дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака), ч. 2 ст. 11.31 КоАП РФ (непредставление перевозчиком пассажирам, информации о страховщике и о договоре обязательного страхования гражданской ответственности), ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Надзорным ведомством внесено представление.

Евгений Чернов

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