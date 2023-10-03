Бывший совладелец Экопромбанка вышел на свободу

Об освобождении из колонии бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края, экс-председателя наблюдательного совета и бывшего акционера Экопромбанка Владимира Нелюбина «Ъ-Прикамье» рассказали несколько источников. По их данным, после освобождения господин Нелюбин будет вынужден проживать «чуть больше года» в Ростове-на-Дону, где он зарегистрирован. Источники предположили, что Владимир Нелюбин освободился условно-досрочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону «Ъ-Прикамье» пояснили, что суд действительно удовлетворил ходатайство Владимира Нелюбина об условно-досрочном освобождении. В суде добавили, что заседание, где было принято указанное решение, состоялось 5 сентября.

Напомним, в мае 2019 года Владимир Нелюбин был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский райсуд согласился с мнением гособвинения о причастности господина Нелюбина к хищению 215 млн руб. АО «АКБ “Экопромбанк”» и 7 млн руб. вкладчицы кредитной организации. Как установили следствие и суд, преступление бизнесмен совершил вместе со своим деловым партнером Игорем Куйдой. Последний в 2012 году получил кредит в размере 215 млн руб. Согласно документам, господин Куйда получил деньги наличными, но фактически они оказались на счетах, которые были подконтрольны Владимиру Нелюбину. Сам господин Нелюбин свою вину в совершении преступлений в ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде отрицал.