За неделю на Кубани коронавирусом заболели 372 человека

За прошедшую неделю в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 372 кубанцев. Об этом сообщает оперштаб региона.

Наибольший прирост заболевших в Краснодаре — 185 случаев. В Сочи коронавирус нашли у 57 человек, в Тихорецком районе — у 19. Десять граждан заразились в Староминском районе. В других городах и районах Кубани меньше десяти новых ковид-пациентов.

С начала пандемии Covid в регионе диагностировали у 365 376 жителей. Из них 353 742 выздоровели, 11 223 человека — скончались.

Вячеслав Рыжков

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