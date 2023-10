Девелопер «Эталон» подписал соглашение о смене банка-депозитария

Девелоперская группа «Эталон» подписала соглашение с The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) о разделении программы глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Cоглашение предполагает, что 6 ноября The Bank of New York Mellon переведет программу GDR по правилу Reg S (для инвесторов за пределами США) под управление нового банка-депозитария люксембургского RCS Issuer Services S.AR.L.

Между тем BNY Mellon остается оператором GDR по правилу 144A (для квалифицированных институциональных инвесторов на рынке США). Однако правило перестанет действовать через 90 дней после разделения программы GDR.

О решении сменить банк-депозитарий «Эталон» сообщал в мае. BNY Mellon предоставлял компании депозитарные услуги с апреля 2021 года. В августе «Эталон» прекратил листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. В июле компания получила статус первичного листинга на Московской бирже.

Крупнейший акционер Etalon Group PLC — АФК «Система» (MOEX: AFKS), ей принадлежит 48,8% GDR застройщика. Еще 35,2% находятся в свободном обращении, 6,3% — у эмиратской государственной холдинговой компании Mubadala Investment Company, 5% — у фонда Kopernik Global Investors, 4,1% — у Prosperity Capital. Оставшимися 0,6% владеет менеджмент компании.

Лусине Баласян