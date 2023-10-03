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В Ярославле простились с погибшим в СВО контрактником

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Ярославской области Алексей Суранов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В правительстве рассказали, что Алексей Суранов был старшим наводчиком в зоне СВО. Он служил по контракту с октября 2022 года. Погибшего хоронят сегодня на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— говорится в сообщении правительства.

Алла Чижова

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