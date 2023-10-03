Предприятия Пензенской области приглашают поучаствовать в конгрессе «Пром Спейс»

Правительство Пензенской области приглашает предприятия региона принять участие в XVIII Национальном промышленном конгрессе «Пром Спейс». Мероприятие пройдет 23 октября в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

Конгресс представляет собой дискуссионную площадку по вопросам формирования актуальной промышленной повестки в России, поддержки отечественных производителей и повышения конкурентоспособности.

Мероприятие даст старт Российской промышленной неделе, которая продлится до 26 октября включительно. В этом году центральная тема конгресса — «Стратегия реализации проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики». Участникам представят несколько выставок достижений в сферах металлообработки и сварки.

На конгрессе представителям компаний предлагают поучаствовать в экспертных дискуссиях, посетить тематические отраслевые сессии и деловые встречи, а также найти новых партнеров. Необходима предварительная регистрация.

Дарья Васенина

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