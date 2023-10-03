Саратовец оштрафован на 30 тысяч за наезд на ребенка на электросамокате

В Саратове суд наложил штраф на гражданина, который на электросамокате наехал на семилетнего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, в минувшем июне саратовец управлял электросамокатом Ninebot 2689 и совершил наезд на ребенка – тот получил ссадины на локте и спине.

В прокуратуру обратилась мать пострадавшего; надзорное ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать моральный вред несовершеннолетнему. Теперь водитель электросамоката должен заплатить 30 тыс. руб. в качестве штрафа.

Никита Маркелов

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