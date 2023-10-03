В работе «Экоин-НОРСИ» выявлено 18 нарушений природоохранного законодательства

Росприроднадзор в ходе плановой проверки ООО «Экологический инвестор — НОРСИ» («Экоин-НОРСИ») выявил 18 нарушений природоохранного законодательства. По данным надзорного ведомства, предприятие производит забор речной воды, подачу ее жителям Кстовского района, прием и очистку сточных вод от жилого фонда и крупных промпредприятий. Сброс сточных вод после очистки осуществляется в реку Волгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что в сточных водах, сбрасываемых в Волгу, содержание загрязняющих веществ превышает установленные нормативы по меди — до 10 раз, по фенолу — до четырех раз. Содержание загрязняющих веществ в природной воде в месте сброса также превышает разрешенные значения. Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу проведена некорректно и не в полном объеме. На одном из источников выбросов выявлено превышение нормативов выбросов по аммиаку.

Кроме того, предприятие продолжает складирование отходов IV класса опасности без соответствующей лицензии. В госреестре объектов размещения отходов отсутствует шламонакопитель, эксплуатируемый предприятием.

По итогам проверки предприятию вынесены предписания об устранении нарушений. В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Андрей Репин