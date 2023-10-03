Синоптик: В ближайшие выходные Татарстан может накрыть первый снег

В ближайшие выходные или в начале следующей недели в Татарстане может пойти первый снег. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, говорится в сообщении мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По его словам, до выходных в Татарстане прогнозируется хорошая и ровная погода. Днем будет +15..+17 градусов. В субботу же ожидаются похолодание, холодный фронт и понижение температуры до +9..+12 градусов. Также прогнозируются дожди.

Снег же ожидается на севере и северо-востоке региона.

"Ъ-Казань"