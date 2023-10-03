На Куйбышевской железной дороге выросли пассажирские перевозки

В сентябре текущего года на Куйбышевской железной дороге на 10,3% выросли пассажирские перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за отчетный период совершили поездки 1,7 млн человек. В дальнем следовании было перевезено 412,4 тыс. пассажиров. По сравнению с сентябрем 2022 года показатель вырос на 9,1%. В пригородном сообщении зафиксировано 1,3 млн пассажиров. Рост показателя составил 10,7%.

С начала года было обслужено 14,5 млн пассажиров, что на 8,8% выше, чем в январе-сентябре 2022 года. В пригородных поездах перевезли 10,6 млн человек, в поездах дальнего следования — 3,9 млн пассажиров.

Андрей Сазонов