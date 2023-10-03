Прокуратура выявила нарушения госконтракта при очистке русла реки Демы

Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов объявил владельцу и руководителю ООО «Феникс» Ильясу Бариеву предостережение о недопустимости срыва исполнения госконтракта по очистке реки Демы на участке от деревень Новомихайловка до Нижегородки стоимостью 104,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства выявила отклонения от производственного графика при исполнении контракта по очистке русла реки Демы. Контракт начальной стоимостью 105,5 млн руб. заключен в апреле 2022 года. Заказчиком является министерство природопользования и экологии республики. Согласно документации, работы должны быть завершены в ноябре 2024 года. Установлено, что в нарушение графика не выполнены работы по очистке шести участков, а также утилизации и размещению отходов топляка на полигонах.

ООО «Феникс» зарегистрировано в селе Караидель Караидельского района Башкирии в декабре 2005 года. Компания занимается предоставлением услуг в области растениеводства. В 2022 году выручка составила 44,1 млн руб., чистая прибыль — 200 тыс. руб.

Майя Иванова

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