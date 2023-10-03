Нижегородским IT-специалистам выдано 6 млрд рублей по программе льготной ипотеки
Почти 860 кредитов на общую сумму более 6 млрд руб. получили нижегородцы в рамках программы льготной IT-ипотеки, стартовавшей в Нижегородской области в мае 2022 года. По словам и.о. заместителя губернатора Егора Полякова, только за сентябрь 2023 года выдано более 150 ипотечных кредитов на 1,5 млрд руб.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
«Такой рост во многом связан с очередными улучшениями условий выдачи IT-ипотеки. По решению правительства РФ теперь специалисты до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты»,— отметил замгубернатора.
Ставка по IT-ипотеке составляет не более 5%, минимальный первоначальный взнос — 15%, максимальная сумма кредита — до 18 млн руб. Льготный ипотечный кредит могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно. Оформить ипотеку можно один раз, подав заявку до 31 декабря 2024 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее IT-ипотеку могли получить только сотрудники компаний, у которых средняя зарплата составляет от 150 тыс. руб. По подсчетам областного правительства, на май 2022 года этим видом ипотеки могли воспользоваться до 30% сотрудников нижегородских IT-компаний. Отраслевые эксперты говорили, что для развития программы льготной ипотеки оптимальным решением было бы снижения требований по уровню зарплаты до средней по отрасли. В Нижегородской области на тот момент было 80-90 тыс. руб.