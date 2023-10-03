Нижегородским IT-специалистам выдано 6 млрд рублей по программе льготной ипотеки

Почти 860 кредитов на общую сумму более 6 млрд руб. получили нижегородцы в рамках программы льготной IT-ипотеки, стартовавшей в Нижегородской области в мае 2022 года. По словам и.о. заместителя губернатора Егора Полякова, только за сентябрь 2023 года выдано более 150 ипотечных кредитов на 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Такой рост во многом связан с очередными улучшениями условий выдачи IT-ипотеки. По решению правительства РФ теперь специалисты до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты»,— отметил замгубернатора.

Ставка по IT-ипотеке составляет не более 5%, минимальный первоначальный взнос — 15%, максимальная сумма кредита — до 18 млн руб. Льготный ипотечный кредит могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно. Оформить ипотеку можно один раз, подав заявку до 31 декабря 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее IT-ипотеку могли получить только сотрудники компаний, у которых средняя зарплата составляет от 150 тыс. руб. По подсчетам областного правительства, на май 2022 года этим видом ипотеки могли воспользоваться до 30% сотрудников нижегородских IT-компаний. Отраслевые эксперты говорили, что для развития программы льготной ипотеки оптимальным решением было бы снижения требований по уровню зарплаты до средней по отрасли. В Нижегородской области на тот момент было 80-90 тыс. руб.

Андрей Репин