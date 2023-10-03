Фонд развития промышленности Кубани профинансирует два новых производства

Экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил заявки компаний «Апрель» и «Нефтемаш» на финансирование проектов по программе «Импортозамещение», сообщает пресс-служба администрации региона. В создание двух новых производств из средств фонда будет вложено 284 млн руб.

По данным администрации края, компания «Апрель» намерена открыть в Северском районе Кубани производство изделий медицинского назначения, в том числе одноразовых катетеров. В настоящее время более 50% этой продукции на российский рынок ввозится из-за рубежа. Запуск производства в Краснодарском крае позволит покрыть часть потребности российских учреждений здравоохранения. Объем бюджетных вложений в проект производства медицинских изделий – 184 млн руб.

Краснодарское АО «Нефтемаш» планирует начать производство мобильных блочно-модульных цементировочных установок, которые используются в нефтегазовом комплексе. На эти цели предприятие получило заем Фонда развития промышленности Краснодарского края в сумме 100 млн руб.

Анна Перова, Краснодар