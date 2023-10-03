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Два новых резидента зарегистрированы в индустриальном парке «Ставрополь»

Компании «СмартМикс» и «Ставропольские консервы» стали резидентами индустриального парка «Ставрополь», и получат без торгов участки для строительства собственных производств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин.

По словам министра, «СмартМикс» построит в парка комплекс по производству сухих смесей для строительной технологии 3D-печати зданий. Объем инвестиций в проект составит 53 млн руб. В 2028 году предприятие выйдет на полную производственную мощность и будет выпускать 416 тыс. мешков смесей в год. Планируется создание 16 новых рабочих мест.

«Ставропольские консервы» запланировали строительство завода по выпуску рыбных консервов томатной и масляной групп. Ежегодно предприятие будет выпускать до 3 млн банок. В реализацию проекта компания вложит 50 млн руб. Планируется создание 25 высокооплачиваемых рабочих мест.

«К РИП “Ставрополь” уже построена дорога – это инфраструктурный проект в рамках господдержки инвестиционной деятельности. Это направление поручено курировать Корпорации развития Ставропольского края которая благодаря работе в “режиме одного окна” упрощает работу инвестора по поиску подходящей площадки, снижает административные барьеры и максимально сокращает время реализации проекта»,— отметил Денис Полюбин.

Анастасия Назарова

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