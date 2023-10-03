70-летний пассажир LADA погиб после наезда на лося в Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии на 25 км трассы, соединяющей Ижевск с поселком Ува, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 2 октября около 6:25 автомобиль LADA Largus, за рулем которого находился 45-летний мужчина, сбил лося.

В результате дорожного происшествия 70-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 67-летняя женщина, получила травмы.