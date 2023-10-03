АПРИ «Флай плэнинг» и «Ариант» учредили совместную компанию в Краснодарском крае

Группа компаний «Ариант» и АПРИ «Флай плэнинг» зарегистрировали в Краснодарском крае совместную компанию – ООО АПРИ «Флай Юг». По данным «СПАРК-Интерфакс», учредители владеют долями в новой совместной дочерней структуре на паритетных условиях. Основной вид деятельности АПРИ «Флай Юг» - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Генеральный директор АПРИ «Флай плэнинг» Владимир Савченков отметил, что совместная компания будет заниматься реализацией значимого инвестпроекта в Краснодарском крае, его подробности пока не разглашаются.

«Нашу коллаборацию с АПРИ “Флай плэнинг” можно назвать сотрудничеством двух гигантов. Крупные компании объединились, чтобы реализовать масштабный проект, имеющий важное социальное значение. Комбинируя свои ресурсы и экспертизы, мы создаем новый совместный бизнес, новую ценность для потребителя»,— говорит генеральный директор ГК «Ариант» Ирина Голышева.

В структуру группы компаний «Ариант» входят активы, зарегистрированные в Челябинске («Центр пищевой индустрии – Ариант», «Агрофирма Ариант», «Центр цифровых решений – Ариант») и в Краснодарском крае (агрофирма «Южная», «Кубань-Вино»). Владельцем 99,99% головной компании – ООО ГК «Ариант» - является Александр Кретов.

АО АПРИ «Флай плэнинг» реализует строительные проекты в Челябинской и Свердловской областях. На Южном Урале девелопер, в частности, возводит микрорайоны «Твоя привилегия» и «Парковый Премиум». По данным «СПАРК-Интерфакс», владеет долями от 25% до 100% в более чем двух десятках юрлиц (кроме Урала, в Москве, Санкт-Петербурге и Приморском крае). В числе соучредителей – ООО «Ок-Финанс» (принадлежит Алексею Овакимяну и Елене Бугровой), Тимофей Карабинцев, Александр Букреев и компания «Флэт актив» (участники – Владимир Савченков и Тимофей Карабинцев).