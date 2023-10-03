На Кубани директора сельхозпредприятия осудят за мошенничество на 26,6 млн рублей

Директора сельхозпредприятия из станицы Васюринской будут судить за мошенничество с ущербом в 26,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 43-летний житель станицы Васюринской, будучи главой сельхозпредприятия, заключил с местной фирмой сделку на поставку молока и мяса. Обвиняемый частично оплатил полученный товар. Всю продукцию мужчина продал, а выручку оставил себе, так и не рассчитавшись с поставщиком.

Возбужденное в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ направлено для рассмотрения в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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