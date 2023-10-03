Предпринимателю в Башкирии дали участок без торгов для под сельхозкультуры

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предоставило главе фермерского хозяйства Кериму Баширову в аренду без торгов земельный участок общей площадью 79 га в Мишкинском районе, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Инвестор планирует вложить 194 млн руб. в реализацию проекта по выращиванию и переработки высокомаржинальных сельскохозяйственных культур (льна и гречихи)

Земля была предоставлена по упрощенной процедуре, говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на импортозамещение.

У Керима Баширова несколько компаний, также он зарегистрирован в качестве ИП. В частности, ему принадлежит ООО «Аргумент», ведущее деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. В 2022 году чистая прибыль составила 7,8 млн руб. при выручке 63,1 млн руб.

Майя Иванова

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