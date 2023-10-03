Завтра в Татарстане пройдет проверка системы оповещения населения

Завтра, 4 октября, в Татарстане пройдет проверка готовности системы оповещения жителей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка состоится в 10:43 по московскому времени. В это время по теле- и радиоканалам республики запустят речевое сообщение и электрические сирены.

В министерстве добавили, что при реальной ЧС сигнал будут подавать электросиренами, громкоговорителями и гудками промпредприятий, а длительность сообщения составит до трех минут. В дальнейшем оповещение будет происходить по теле- и радиоканалам с помощью речевого сообщения.

"Ъ-Казань"