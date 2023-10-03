В Ярославле не хватает денег инвестпрограмм на ремонт теплосетей

В Ярославле теплоснабжающим организациям не хватает средств инвестиционных программ на ремонт теплосетей. Проблему обсудили на открытом совещании мэра Артема Молчанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин на совещании обратился к мэру с просьбой контролировать график работ теплоснабжающих организаций. Он отметил, что в Ярославле много отключений горячей воды и нарушений сроков, связанных с закрытием ордеров после ремонта теплосетей.

«ТГК на совещании открыто говорит о том, что сети изношены и скорее всего ситуация дальше будет усугубляться. Проспект Толбухина отремонтирован, а сейчас там опять раскопки. Мы улучшаем качество дорог, а сетевики работу нашу сводят в негатив»,— сказал господин Ненилин.

Мэр Артем Молчанов согласился с тем, что надо проверить, работают ли теплоснабжающие организации в соответствии с обозначенными сроками и насколько качественно выполняют работы по асфальтировке. Однако он отметил, что проблема сложилась не только из-за исполнительской дисциплины. В мэрии считают, что средств инвестпрограмм недостаточно организациям для обеспечения надежности теплоснабжения в городе.

«В Минэнерго рассматривался вопрос об утверждении схемы корректировки схемы теплоснабжения города. Сейчас у нас на согласовании находится протокол совещания у зампреда Дениса Хохрякова, где нам предложено совместно с депутатами муниципалитета оценить источники, качество и полноту инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. По нашему объективному мнению, сегодняшний объем инвестпрограмм не обеспечивает надежность теплоснабжения в стратегической перспективе. На сегодняшний день по тем мероприятиям, которые выполняются по инвестпрограмме, мы должны обеспечивать для выполнения надежности теплоснабжения как минимум 4% перекладки сетей. Я вам могу сказать, что ситуация сегодня по источникам финансирования и мероприятиям инвестпрограмм в разы меньше, чем это требуется по нормативам»,— сказал господин Молчанов.

Мэр Ярославля поручил руководителям теплоснабжающих организаций подготовить предложения к следующему тарифному периоду и доложить, как проводятся мероприятия по инвестиционным программам.

Алла Чижова