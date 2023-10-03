Житель Новосибирской области избил трехмесячную дочь, пытаясь ее успокоить

В Баганском районе Новосибирской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство малолетнего.

По данным СУ СКР, мужчина нее смог успокоить плачущую малолетнюю дочь. Он приподнял ребенка и ударил о спинку дивана. «Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, так как девочке своевременно была оказана медицинская помощь»,– сообщили в следственном управлении. Угрозы для жизни ребенка нет. По данным «Ъ-Сибирь», пострадавшей девочке – три месяца.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Оксана Павлова